مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. الشوط الثاني
الأحد، 15 فبراير 2026 - 17:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 44: إنذار لطاهر محمد طاهر
ق 44: إنذار لحريمات
ق 41: مشادة قوية بين اللاعبين
ق 40: بن رمضان يهدر أمام المرمى الخالي بعد تمريرة من طاهر
ق 37: إنذار أول في المباراة
ق 17: تسديدة جديدة قوية من بن رمضان
ق 6: تسديدة من ديانج والحارس يمسك بها
ق 5: فرصة ضائعة بغرابة من بن رمضان
انطلاق المباراة
