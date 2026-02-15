مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 44: إنذار لطاهر محمد طاهر

ق 44: إنذار لحريمات

ق 41: مشادة قوية بين اللاعبين

ق 40: بن رمضان يهدر أمام المرمى الخالي بعد تمريرة من طاهر

ق 37: إنذار أول في المباراة

ق 17: تسديدة جديدة قوية من بن رمضان

ق 6: تسديدة من ديانج والحارس يمسك بها

ق 5: فرصة ضائعة بغرابة من بن رمضان

انطلاق المباراة