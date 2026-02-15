تشكيل الجيش الملكي – يوسف الفحلي يقود الهجوم أمام الأهلي

أعلن ألكسندر سانتوس المدير الفني للجيش الملكي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ودفع سانتوس بـ يوسف الفحلي في هجوم فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الجيش الملكي كالآتي:

المرمى: أحمد رضا تكناوتي

الدفاع: تو كارنيرو – يونس عبد الحميد – مروان الوداني – فالو ميندي

الوسط: أنس باش – محمد ربيع حريمات – عبد الفتاح حدراف

الهجوم: زين الدين ديراج – يوسف الفحلي – حمزة خابا

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.