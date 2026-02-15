تشكيل الأهلي - طاهر ومروان عثمان أساسيان ضد الجيش الملكي.. وإمام على دكة البدلاء

يبدأ الثنائي طاهر محمد ومروان عثمان في التشكيل الأساسي للأهلي أمام الجيش الملكي.

ويلعب الأهلي ضد الجيش الملكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد.

ودفع يس توروب بالثلاثي مروان عطية وأليو ديانج ومحمد بن رمضان في التشكيل الأساسي.

بينما يجلس إمام عاشور على مقاعد البدلاء.

ويقود مروان عثمان الهجوم.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد بن رمضان.

الهجوم: طاهر محمد - مروان عثمان - أشرف بنشرقي.

دكة البدلاء: محمد الشناوي - أحمد رمضان - يلسين كامويش - حسين الشحات - يوسف بلعمري - إمام عاشور - أحمد عيد - عمرو الجزار - كريم فؤاد.

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبياً بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.