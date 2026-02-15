فان دايك: صلاح يقدم لـ ليفربول أكثر من مجرد تسجيل الأهداف

الأحد، 15 فبراير 2026 - 14:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فان دايك - ليفربول

يؤمن فيرجيل فان دايك قائد ليفربول أن زميله محمد صلاح يقدم للفريق أكثر من مجرد تسجيل الأهداف.

وعاد صلاح للتألق مؤخرا بعد فترة من اهتزاز المستوى مع ليفربول، إذ أسهم في تسجيل 6 أهداف لليفربول في مبارياته الـ6 الأخيرة.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها جريدة ليفربول إيكو: "محمد صلاح لا يزال مهمًا جدًا بالنسبة لنا. الأسبوع الماضي صنع هدفا وحطم رقمًا قياسيًا آخر، ومن المهم لي شخصيًا كقائد أن يكون معنا وأن نراه على أرض الملعب، فوجوده يعود بالنفع على الفريق".

أخبار متعلقة:
نوتنجهام يعلن اسم مدربه الجديد بعدما أذاقوا أرسنال مرارتها.. مساعد أرتيتا يكشف لـ في الجول دوره بتطور رميات تماس برينتفورد سلوت: هذا أكثر ما يعجبني في صلاح حاليا تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

وأضاف "صلاح يقدم دائمًا للفريق أكثر من مجرد الأهداف. من الواضح أن هناك تركيزًا كبيرًا على أهدافه في الوقت الحالي، وهذا جزء من حياته لأن أرقامه التهديفية عالية دائما، فعندما لا يسجل كثيرًا يتعرض للانتقاد".

وتابع النجم الهولندي "عليه أن يظل هادئًا ويحاول أن يكون مهمًا بكل ما يستطيع فعله، وهناك الكثير مما يمكنه القيام به. هو مهم لنا داخل الملعب وخارجه".

وأكمل "مستقبل صلاح مع ليفربول؟ الوضع كما هو. التركيز الكامل الآن على محاولة إنجاح هذا الموسم أولًا، وسنرى كيف تنتهي الأمور في الموسم، ومن ثم لا يمكن التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك".

وأتم "دائمًا أرغب في بقاء محمد صلاح لأنني من أصدقائه المقربين، وقد مررنا معًا بفترات صعود وهبوط لسنوات عديدة. وهو مثلي ينتهي عقده في صيف 2027، لذلك سنرى".

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في انتصار ليفربول أمام برايتون بنتيجة 3-0 في دور الـ32 من كأس إنجلترا.

واستعاد محمد صلاح التسجيل في المسابقات المحلية الإنجليزية، وذلك بعدما سجل هدفا لفريقه ليفربول أمام برايتون.

وسجل قائد منتخب مصر هدف ليفربول الثالث في المباراة من ركلة جزاء.

وحصل صلاح على ركلة الجزاء بنفسه في الدقيقة 67 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وتقدم الدولي المصري لتسديد الركلة بنفسه وسجل منها هدف ليفربول الثالث.

ويعد الهدف هو السابع لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم في مختلف البطولات.

كما صنع صلاح 8 أهداف حتى الآن في الموسم.

وكان صلاح صنع هدف ليفربول الثاني في المباراة والذي سجله دومينيك سوبوسلاي.

محمد صلاح فيرجيل فان دايك ليفربول
نرشح لكم
ريندرز: أعد جماهير مانشستر سيتي بتحقيق لقب الدوري بعدما أذاقوا أرسنال مرارتها.. مساعد أرتيتا يكشف لـ في الجول دوره بتطور رميات تماس برينتفورد نوتنجهام يعلن اسم مدربه الجديد سلوت: هذا أكثر ما يعجبني في صلاح حاليا تقييم مرموش أمام سالفورد من الصحف الإنجليزية تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية سلوت يشيد بأداء ليفربول في الفوز على برايتون صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا – تعرف على كل المتأهلين لدور الثمانية 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
تعادل يؤهل الفريقين.. الأهلي يصطحب الجيش الملكي إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد رباعية برشلونة.. أتلتيكو مدريد يسقط بثلاثية ضد رايو فايكانو 35 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: حكم مباراة إنتر أمام يوفنتوس مهدد بالإيقاف 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريندرز: أعد جماهير مانشستر سيتي بتحقيق لقب الدوري 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسالة مباشرة من ديوماندي لجماهير لايبزيج بعد شائعات اهتمام ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
كيليني: طرد كالولو غير مقبول تماما.. والحكم لم يكن على المستوى المطلوب ساعة | الكرة الأوروبية
أليماني: شكوى برشلونة من الحكام يبدو لي غريبا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523394/فان-دايك-صلاح-يقدم-لـ-ليفربول-أكثر-من-مجرد-تسجيل-الأهداف