فان دايك: صلاح يقدم لـ ليفربول أكثر من مجرد تسجيل الأهداف

يؤمن فيرجيل فان دايك قائد ليفربول أن زميله محمد صلاح يقدم للفريق أكثر من مجرد تسجيل الأهداف.

وعاد صلاح للتألق مؤخرا بعد فترة من اهتزاز المستوى مع ليفربول، إذ أسهم في تسجيل 6 أهداف لليفربول في مبارياته الـ6 الأخيرة.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها جريدة ليفربول إيكو: "محمد صلاح لا يزال مهمًا جدًا بالنسبة لنا. الأسبوع الماضي صنع هدفا وحطم رقمًا قياسيًا آخر، ومن المهم لي شخصيًا كقائد أن يكون معنا وأن نراه على أرض الملعب، فوجوده يعود بالنفع على الفريق".

وأضاف "صلاح يقدم دائمًا للفريق أكثر من مجرد الأهداف. من الواضح أن هناك تركيزًا كبيرًا على أهدافه في الوقت الحالي، وهذا جزء من حياته لأن أرقامه التهديفية عالية دائما، فعندما لا يسجل كثيرًا يتعرض للانتقاد".

وتابع النجم الهولندي "عليه أن يظل هادئًا ويحاول أن يكون مهمًا بكل ما يستطيع فعله، وهناك الكثير مما يمكنه القيام به. هو مهم لنا داخل الملعب وخارجه".

وأكمل "مستقبل صلاح مع ليفربول؟ الوضع كما هو. التركيز الكامل الآن على محاولة إنجاح هذا الموسم أولًا، وسنرى كيف تنتهي الأمور في الموسم، ومن ثم لا يمكن التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك".

وأتم "دائمًا أرغب في بقاء محمد صلاح لأنني من أصدقائه المقربين، وقد مررنا معًا بفترات صعود وهبوط لسنوات عديدة. وهو مثلي ينتهي عقده في صيف 2027، لذلك سنرى".

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في انتصار ليفربول أمام برايتون بنتيجة 3-0 في دور الـ32 من كأس إنجلترا.

واستعاد محمد صلاح التسجيل في المسابقات المحلية الإنجليزية، وذلك بعدما سجل هدفا لفريقه ليفربول أمام برايتون.

وسجل قائد منتخب مصر هدف ليفربول الثالث في المباراة من ركلة جزاء.

وحصل صلاح على ركلة الجزاء بنفسه في الدقيقة 67 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وتقدم الدولي المصري لتسديد الركلة بنفسه وسجل منها هدف ليفربول الثالث.

ويعد الهدف هو السابع لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم في مختلف البطولات.

كما صنع صلاح 8 أهداف حتى الآن في الموسم.

وكان صلاح صنع هدف ليفربول الثاني في المباراة والذي سجله دومينيك سوبوسلاي.

video:1