اتحاد الكرة يعلن استضافة مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استضافة مراسم قرعة المراحل الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وتنتهي مرحلة المجموعات بالبطولتين يوم الأحد.

وأفاد اتحاد الكرة عبر موقعه: "في إطار التعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم يستضيف مقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، مراسم سحب قرعة ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف "ستقام مراسم القرعة في تمام الواحدة ظهر الثلاثاء 17 فبراير بقاعة المؤتمرات بالاتحاد".

ويشارك من مصر في دوري أبطال إفريقيا بيراميدز والأهلي، وفي الكونفدرالية المصري والزمالك.

وتأهل بيراميدز إلى دور الـ8 بعدما تصدر مجموعته.

كما تأهل الأهلي أيضا إلى ربع النهائي ولكنه سيحسم مركزه عندما يلعب ضد الجيش الملكي المغربي مساء الأحد.

وأيضا تأهل الزمالك في المركز الأول لمجموعته في الكونفدرالية والمصري في المركز الثاني.