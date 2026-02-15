مساعد كلوب السابق يكشف لـ في الجول دوره لتطور برينتفورد على رميات التماس

الأحد، 15 فبراير 2026 - 14:31

كتب : عبد الرحمن شريف

توماس جرونيمارك

كشف توماس جرونيمارك المدرب المختص في رميات التماس انه أحد المدربين الذين ساهموا في تطور فريق برينتفورد على رميات التماس وعمل معهم بالمواسم السابقة.

وسجل فريق برينتفورد الموسم الحالي 10 أهداف من رميات التماس في الدوري الإنجليزي وكان أخرها أمام أرسنال في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وسبق وأن عملي جرونيمارك كمساعد ليورجن كلوب وقت قيادته فريق ليفربول.

وقال توماس جرونيمارك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "لقد كنت في المواسم الثلاثة الماضية مدربا لبرينتفورد على رميات التماس بداية من موسم 2020-2021".

وواصل "أود أن أوضح شيء الرميات الجانبية كان لها دائما تأثيرا كبيرا على نتائج المباريات وظهر ذلك مؤخرا وعلى سبيل المثال عندما كنت لمدة خمس سنوات في ليفربول مع يورجن كلوب، سجلنا من 10 إلى 15 هدفا بعد مواقف الرميات الجانبية".

وأردف "الأمر يتعلق بصناعة المساحات وخلق الفرص من الرميات الجانبية العادية في جميع أنحاء الملعب لذا نعم رميات التماس مهمة جدا ويمكن أن تكون خطيرة للغاية، سواء كانت طويلة أو سريعة أو ذكية ولا يزال هناك الكثير من الإمكانيات غير المستغلة في عالم كرة القدم".

وأتم "اهتمام الأندية حاليا برميات التماس سبب في أنني أدرب الآن بمختلف أنحاء العالم هذا الموسم بالإضافة إلى عملي مع أرسنال قمت بالتدريب في اليابان وإسبانيا وأذربيجان والدنمارك والسويد هناك اهتمام كبير بتحسين الرميات الجانبية، لكن عدد الخبراء في هذا المجال قليل جدا ولهذا السبب يتواصلون معي".

ويحتل برينتفورد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة من 12 انتصارا و4 تعادلات و10 هزائم.

برينتفورد توماس جرونيمارك
