بعدما أذاقوا أرسنال مرارتها.. مساعد أرتيتا يكشف لـ في الجول دوره بتطور رميات تماس برينتفورد

الأحد، 15 فبراير 2026 - 14:31

كتب : عبد الرحمن شريف

توماس جرونيمارك

كشف توماس جرونيمارك المدرب المختص في رميات التماس بأنه أحد المدربين الذين ساهموا في تطور فريق برينتفورد على رميات التماس وعمل معهم بالمواسم السابقة.

وسجل فريق برينتفورد الموسم الحالي 10 أهداف من رميات التماس في الدوري الإنجليزي وكان أخرها أمام أرسنال في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وسبق وأن عمل جرونيمارك كمساعد ليورجن كلوب وقت قيادته فريق ليفربول.

أخبار متعلقة:
إيجور تياجو: لاعب الشهر؟ سألت في برينتفورد وأخبروني أنني أول لاعب يفوز بالجائزة برينتفورد يعلن تجديد عقد إيجور تياجو أرتيتا: ملعب برينتفورد صعب للغاية.. ونحتاج إلى بعض الحظ صاحب هدف برينتفورد: أرسنال مميز في الكرات الثانية.. ونحن أيضا نفتخر بذلك

وقال توماس جرونيمارك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "لقد كنت في المواسم الثلاثة الماضية مدربا لبرينتفورد على رميات التماس بداية من موسم 2020-2021".

وواصل "أود أن أوضح شيء، الرميات الجانبية كان لها دائما تأثيرا كبيرا على نتائج المباريات وظهر ذلك مؤخرا، وعلى سبيل المثال عندما كنت لمدة خمس سنوات في ليفربول مع يورجن كلوب، سجلنا من 10 إلى 15 هدفا بعد مواقف الرميات الجانبية".

وأردف "الأمر يتعلق بصناعة المساحات وخلق الفرص من الرميات الجانبية العادية في جميع أنحاء الملعب لذا نعم رميات التماس مهمة جدا ويمكن أن تكون خطيرة للغاية، سواء كانت طويلة أو سريعة أو ذكية ولا يزال هناك الكثير من الإمكانيات غير المستغلة في عالم كرة القدم".

وأتم "اهتمام الأندية حاليا برميات التماس سبب في أنني أدرب الآن بمختلف أنحاء العالم هذا الموسم، بالإضافة إلى عملي مع أرسنال قمت بالتدريب في اليابان وإسبانيا وأذربيجان والدنمارك والسويد، هناك اهتمام كبير بتحسين الرميات الجانبية، لكن عدد الخبراء في هذا المجال قليل جدا ولهذا السبب يتواصلون معي".

ويحتل برينتفورد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة من 12 انتصارا و4 تعادلات و10 هزائم.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

توماس جرونيمارك برينتفورد
نرشح لكم
فان دايك: صلاح يقدم لـ ليفربول أكثر من مجرد تسجيل الأهداف نوتنجهام يعلن اسم مدربه الجديد سلوت: هذا أكثر ما يعجبني في صلاح حاليا تقييم مرموش أمام سالفورد من الصحف الإنجليزية تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية سلوت يشيد بأداء ليفربول في الفوز على برايتون صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي عاد للتألق.. صلاح يصنع ويسجل وليفربول يهزم برايتون ويتأهل في كأس إنجلترا
أخر الأخبار
أليماني: شكوى برشلونة من الحكام يبدو لي غريبا 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد مباراتين فقط.. يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه الجديد 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم ضد ويجان في الكأس 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. مشادة قوية بين اللاعبين ساعة | الكرة الإفريقية
بيلد: قرارات حاسمة لبايرن ميونيخ في الصيف.. وتحديد أول الراحلين ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الجيش الملكي – يوسف الفحلي يقود الهجوم أمام الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
مهدى بن عطية يستقيل من منصبه كمدير رياضي لمارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
فالفيردي: سنتدرب 4 ساعات يوميا إذا لزم الأمر للتتويج بدوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. مشادة قوية بين اللاعبين 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523390/بعدما-أذاقوا-أرسنال-مرارتها-مساعد-أرتيتا-يكشف-لـ-في-الجول-دوره-بتطور-رميات-تماس-برينتفورد