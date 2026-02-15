نوتنجهام يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن نادي نوتنجهام فورست يوم الأحد تعيين البرتغالي فيتور بيريرا كمدير فني للفريق.

المدرب البالغ من العمر 57 عامًا سيقود فورست خلفا لشون دايش الذي أقيل قبل أيام.

وأوضح النادي عبر موقعه: "يسر نوتنجام فورست أن يعلن تعيين فيتور بيريرا كمدرب للفريق بعقد يمتد لـ18 شهرًا".

ويبدو أن إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نوتنجهام فورست فضل تعيين فيتور بيريرا بعدما عمل معه في أولمبياكوس اليوناني.

وسبق لفيتور بيريرا تدريب ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، كما درب أولمبياكوس وخاض تجربة عربية مع الشباب السعودي.

يوم الأربعاء، تعادل نوتنجهام فورست ضد ولفرهامبتون سلبيا ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي ليكون الظهور الأخير لدايش مع الفريق.

وبات شون دايش المدرب الثالث الذي يقال من تدريب نوتنجهام فورست هذا الموسم بعد نونو سانتو، وأنجي بوستيكوجلو.

وخاض دايش 25 مباراة مع نوتنجهام فورتس وحقق الفوز في 10 وتعادل في 5 وخسر 10 مباريات بجميع المسابقات.

ويحتل نوتنجهام فورست المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة وبفارق 3 نقاط عن وست هام أول الفرق في مراكز الهبوط.

