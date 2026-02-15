الهلال السوداني: الأهلي؟ الآية أصبحت معكوسة والجميع يخشى مواجهتنا

الأحد، 15 فبراير 2026 - 12:07

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال السوداني - أشرف بنشرقي

أعرب حسن علي عيسى الأمين العام لمجلس إدارة الهلال السوداني عن ثقته في الفريق بغض النظر عن المنافس بربع نهائي دوري الأبطال.

وحسم الهلال تأهله في صدارة مجموعته لينتظر ثاني واحدة من المجموعات الثلاثة.

وكشف حسن علي عيسى عبر قناة أون "الخوف من مواجهة الأهلي؟ نحترم كل الفرق لكن الهلال الحالي لا يهاب أي فريق".

وأوضح "أعتقد أن الأمر معكوس والفرق هي التي تخشى مواجهة الهلال، وتتمنى الابتعاد عن طريقنا".

وتابع "ما يفعله الهلال السوداني يرقى للمعجزات في ظل الظروف الراهنة، ونجحنا في تحويل التحديات إلى فرص".

وأضاف "الهلال يشارك في الدوريين الرواندي والسوداني ونحن في الصدارة بالمسابقتين".

واختتم حسن عيسى تصريحاته "العديد من الأندية ترغب في ضم جان كلود لاعب الهلال وهناك عروض ليست من إفريقيا فقط ولكن من الخارج، ولا أريد الحديث عن ذلك في الوقت الحالي لأن تركيزنا حاليا في مواصلة المسيرة الإفريقية".

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وحال تصدر الأهلي مجموعته يلعب أمام أحد فرق صنداونز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي أو نهضة بركان المغربي.

بينما حال اختتم الأهلي مشواره في المركز الثاني يواجه أحد فرق بيراميدز أو استاد مالي أو الهلال السوداني.

