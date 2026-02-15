فوز الأهلي أمل يانج أفريكانز الوحيد.. الكشف عن حالات التأهل قبل مواجهة الجيش الملكي الختامية

الأحد، 15 فبراير 2026 - 11:35

كتب : FilGoal

ياسين مرعي - الأهلي ضد الجيش الملكي

يختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الجيش الملكي المغربي.

ويلعب الأهلي ضد الجيش الملكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد.

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبياً بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويكفي الأهلي التعادل من أجل حسم بطاقة التأهل كمتصدر للمجموعة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وحال تصدر الأهلي مجموعته يلعب أمام أحد فرق صنداونز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي أو نهضة بركان المغربي.

بينما حال اختتم الأهلي مشواره في المركز الثاني يواجه أحد فرق بيراميدز أو استاد مالي أو الهلال السوداني.

ويأتي ترتيب المجموعة الحالي كالآتي:

1- الأهلي - 9 نقاط (+5)

2- الجيش الملكي - 8 نقاط (+1)

3- يانج أفريكانز - 5 نقاط (2-)

4- شبيبة القبائل - 3 نقاط (4-)

صدارة الأهلي = التعادل أو الفوز بأي نتيجة

وصافة الأهلي = الخسارة من الجيش الملكي

تأهل الجيش الملكي = التعادل أول الفوز على الأهلي بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق يجعل فارق أهداف الجيش الملكي أكبر من يانج أفريكانز

حالة تأهل يانج أفريكانز الوحيدة = الفوز على شبيبة القبائل مع انتظار هزيمة الجيش الملكي أمام الأهلي، على أن يكون فارق الأهداف لصالح يانج أفريكانز في النهاية

مثال: إذا فاز الأهلي بنتيجة 1-0 على الجيش الملكي وفاز يانج أفريكانز بفارق هدفين أو أكثر.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا يانج أفريكانز الجيش الملكي
