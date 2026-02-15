"لا يوجد موعد لغلق الملعب".. محمد عادل يكشف تفاصيل الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي

الأحد، 15 فبراير 2026 - 11:18

كتب : FilGoal

كشف محمد عادل مسؤول العمليات بالشركة الإفريقية المسؤولة عن تأمين مباراة الأهلي والجيش الملكي تفاصيل الحضور الجماهيري.

ويلعب الأهلي ضد الجيش الملكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد.

وقال محمد عادل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "سيتم فتح أبواب استاد القاهرة في تمام الواحدة ظهرا، ولا يوجد موعد لغلق أبواب الملعب طالما لم تكتمل السعة الرسمية المقررة بـ 45900 مشجعا".

وأوضح "التعليمات بالسماح لأي شخص يحمل تذكرته وبطاقة المشجع في حضور المباراة بأي موعد".

وتابع عادل "نتمنى من الجماهير الوصول للملعب مبكرا لمنع التكدس، وممنوع الدخول بالألعاب النارية أو الشماريخ والليزر".

وكشف "جمهور الجيش الملكي تم تخصيص الدرجة أولى يمين لحضورهم والدخول من البوابة الجانبية لقاعة المؤتمرات".

وسبق وأن عمل محمد عادل كحكم قبل إعلان إعتزاله اللعبة.

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبياً بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

