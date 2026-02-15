سلوت: هذا أكثر ما يعجبني في صلاح حاليا

يؤمن أرني سلوت مدرب ليفربول أن نجمه محمد صلاح لا يقتصر دوره على تسجيل الأهداف فقط.

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في انتصار ليفربول أمام برايتون بنتيجة 3-0 في دور الـ32 من كأس إنجلترا.

وقال سلوت في تصريحات نقلها موقع ناديه: "من الرائع جدًا أن نرى اسم صلاح مجددًا في قائمة الهدافين وأن يصنع هدفًا أيضًا".

وأضاف المدرب الهولندي "أعتقد أن أكثر ما يعجبني في الوقت الحالي هو أن صلاح يساعد الفريق كثيرًا من الناحية الدفاعية، إلى جانب تسجيله للأهداف".

وأكمل "هذا أمر إيجابي للغاية، وهو ما يحتاجه الفريق كذلك. وأعتقد أن المزيد والمزيد من اللاعبين أصبحوا الآن قادرين على اللعب بهذه الوتيرة العالية كل ثلاثة أيام".

وتابع "محمد صلاح يقول إن دومينيك سوبوسلاي أحد أفضل لاعبي العالم حاليا؟ أعتقد أن هناك الكثير من لاعبي كرة القدم الجيدين جدًا في العالم، لكنني بالتأكيد أتفق مع صلاح في أن دومينيك واحد منهم".

واستعاد محمد صلاح التسجيل في المسابقات المحلية الإنجليزية، وذلك بعدما سجل هدفا لفريقه ليفربول أمام برايتون.

وسجل قائد منتخب مصر هدف ليفربول الثالث في المباراة من ركلة جزاء.

وحصل صلاح على ركلة الجزاء بنفسه في الدقيقة 67 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وتقدم الدولي المصري لتسديد الركلة بنفسه وسجل منها هدف ليفربول الثالث.

ويعد الهدف هو السابع لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم في مختلف البطولات.

كما صنع صلاح 8 أهداف حتى الآن في الموسم.

وكان صلاح صنع هدف ليفربول الثاني في المباراة والذي سجله دومينيك سوبوسلاي.

