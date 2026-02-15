مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 فبراير.. الأهلي وأرسنال ودوريات أوروبا

الأحد، 15 فبراير 2026 - 10:49

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان - الأهلي ضد الجيش الملكي

يشهد يوم الأحد عدة مباريات نارية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويلعب الأهلي أمام الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا في أبرز مباريات اليوم.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 فبراير 2026 والقنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × الجيش الملكي.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

يانج أفريكانز × شبيبة القبائل.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو × أتليتك بلباو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

رايو فايكانو × أتلتيكو مدريد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

ليفانتي × فالنسيا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مايوركا × ريال بيتيس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

أودينيزي × ساسولو.. 1:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

نابولي × روما.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون × نيس.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

كأس الاتحاد الإنجليزي

أرسنال × ويجان.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

تعرف على باقي مباريات اليوم من هــــنــــا

الأهلي أرسنال
