تقييم مرموش أمام سالفورد من الصحف الإنجليزية

الأحد، 15 فبراير 2026 - 10:34

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك سالفورد سيتي في المباراة التي شهدت فوز فريقه بصعوبة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز فريقه أمام سالفورد بنتيجة 2-0 في دور الـ32 من كأس إنجلترا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام سالفورد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان الحارس جيمس ترافورد بمتوسط تقييم بلغ 7.8 درجة.

يذكر أن لاعب فولفسبورج السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 12 هدفا بقميص السماوي وصنع 4 أهداف.

مانشستر سيتي عمر مرموش سالفورد سيتي
