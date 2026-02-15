تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية
الأحد، 15 فبراير 2026 - 10:29
كتب : FilGoal
نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك برايتون في المباراة التي شهدت صناعته لهدف جديد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.
وشارك صلاح كأساسي في انتصار ليفربول الكبير أمام برايتون بنتيجة 3-0 في دور الـ32 من كأس إنجلترا.
🇪🇬👑 @MoSalah makes it 3-0 from the penalty spot!#FACup #LFC pic.twitter.com/dJQbaGO9h0— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 14, 2026
الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.
تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.9 درجة من عشرة.
أفضل لاعبي ليفربول كان ميلوش كيركيز بمتوسط تقييم بلغ 8.4 درجة.
ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.
في 428 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 252 هدفا وصنع 118 هدفا.
وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.