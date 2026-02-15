تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

محمد صلاح

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك برايتون في المباراة التي شهدت صناعته لهدف جديد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في انتصار ليفربول الكبير أمام برايتون بنتيجة 3-0 في دور الـ32 من كأس إنجلترا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.9 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ميلوش كيركيز بمتوسط تقييم بلغ 8.4 درجة.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 428 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 252 هدفا وصنع 118 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

محمد صلاح ليفربول برايتون
