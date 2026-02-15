سلوت يشيد بأداء ليفربول في الفوز على برايتون

أرني سلوت مدرب ليفربول

أبدى آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، رضاه عن أداء فريقه بعد الفوز وتسجيل ثلاثة أهداف في الفوز على برايتون بدور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي، مؤكدًا أن الفريق يمر بمرحلة تطور واضحة مقارنة بما كان عليه قبل أشهر.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة بي بي سي: "الأمر مُرضٍ لأننا سجلنا ثلاثة أهداف، وهذا لم يكن يحدث معنا كثيرًا هذا الموسم. كنا نخلق فرصًا عديدة، لكن التسجيل بهذا العدد من الفرص لم يتكرر كثيرًا، لذلك أنا سعيد جدًا".

وأضاف مدرب ليفربول: "كنت أعتقد أننا كنا قريبين من التسجيل في وقت مبكر، وبعد لحظات قليلة سجلنا هدفًا من ظهير، ثم ظهير آخر يدخل منطقة الجزاء، وهذا يوضح مدى رغبة هؤلاء اللاعبين في تسجيل الأهداف. الهدف الثاني كان أجمل حتى من الأول".

وتابع: "الهدف بدأ ببناء اللعب من الخلف، وكان الفريقان يحاولان الخروج بالكرة من الخلف، وهو أمر لا نراه كثيرًا في الدوري الإنجليزي الآن. كان هدفًا جماعيًا رائعًا، مع تحويلة مميزة للكرة، ولمسة من محمد صلاح، ثم إنهاء كان ربما الأجمل في الهجمة".

وأكمل سلوت حديثه قائلًا: "في النهاية بدأنا نستعيد لاعبينا، ومن العدل القول إننا تطورنا كثيرًا مقارنة بما كنا عليه قبل شهرين أو ثلاثة أو أربعة. أصبحنا قادرين بشكل أفضل على تقديم معدلات الشدة المطلوبة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بعد راحة يومين فقط".

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته: "معظم اللاعبين صغار في السن ولا يزال لديهم الكثير ليقدموه، ولهذا قمنا بما قمنا به في الصيف. منحهم الوقت للتأقلم كلفنا فقدان نقاط عديدة، وهذا واضح، لكن الفريق حاليًا في وضع جيد".

وجاءت تصريحات سلوت عقب المباراة التي خاضها ليفربول، والتي شهدت مشاركة مؤثرة من النجم المصري محمد صلاح، في استمرار لمرحلة التحسن التي يعيشها الفريق تحت قيادة مدربه الهولندي آرني سلوت.

