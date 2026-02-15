أحمد سليمان يطمئن الجميع على سلامة جماهير الزمالك

الأحد، 15 فبراير 2026 - 00:41

كتب : FilGoal

أحمد سليمان عضو إدارة الزمالك

طمأن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الجميع على سلامة جماهير الزمالك.

وشهدت الساعات القليلة حادث مروع لجماهير الزمالك أثناء عودتهم من الإسماعيلية عقب مباراة الزمالك وكايزر تشيفز بالكونفدرالية الإفريقية.

وكتب أحمد سليمان عبر حسابه الرسمي "فيسبوك" "الحمد لله كل جماهير الزمالك بخير باستثناء حافلة واحدة فقط بها بعض التلفيات وإصابات بسيطة لكن الإسعاف أنقذ الجميع وكل شيء على ما يرام".

وخطف الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وفاز الزمالك على كايزر تشيفز 2-1 في المباراة التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس ضمن ختام دور المجموعات للكونفدرالية.

وسجل جوان بيزيرا وعبد الله السعيد هدفي الزمالك، فيما أحرز مكابي ليبيلو هدف كايز تشيفز.

وجاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني من المباراة.

الزمالك ضمن صدارة المجموعة الرابعة بهذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.

فيما ودع كايزر تشيفز البطولة بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط، لكن المصري تأهل بنفس الرصيد في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف عن الفريق الجنوبي إفريقي.

أحمد سليمان الزمالك الكونفدرالية الإفريقية
