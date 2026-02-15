صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي

كشف محمد صلاح نجم منتخب مصر عن أنه شعر ببعض الضغط أثناء تنفيذ ركلة الجزاء لفريقه ليفربول أمام برايتون.

وقال صلاح عقب المباراة عبر تي إن تي: "كنت تحت ضغط كبير أثناء تسديد ركلة الجزاء أمام برايتون، لكنني سعيد للغاية بالفوز، وهذا الانتصار مهم جدا بالنسبة لنا لتعزيز الثقة في أنفسنا".

وبسؤاله عن حظوظ ليفربول في الفوز بكأس إنجلترا قال: "الأمر يتوقف على مستوى سوبوسلاي، إنه أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي وهذا أمر جيد جدا للجميع، وآمل أن نكرر هذا الإنجاز".

وعاد محمد صلاح قائد منتخب مصر للتألق مع فريقه ليفربول في المسابقات الإنجليزية، وقاده للفوز على برايتون بثلاثية دون رد في دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز ليفربول على برايتون في المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد، ليتأهل إلى دور الـ16 في مباراة كان نجمها الأول محمد صلاح.

وصنع صلاح هدف ليفربول الثاني الذي سجله سوبوسلاي وسجل بنفسه الهدف الثالث.

ويعد الهدف هو السابع لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم في مختلف البطولات.

كما صنع صلاح 8 أهداف حتى الآن في الموسم.

