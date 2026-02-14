عاد للتألق.. صلاح يصنع ويسجل وليفربول يهزم برايتون ويتأهل في كأس إنجلترا

السبت، 14 فبراير 2026 - 23:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح

عاد محمد صلاح قائد منتخب مصر للتألق مع فريقه ليفربول في المسابقات الإنجليزية، وقاده للفوز على برايتون بثلاثية دون رد في دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز ليفربول على برايتون في المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد، ليتأهل إلى دور الـ16 في مباراة كان نجمها الأول محمد صلاح.

تقدم ليفربول في الدقيقة 42 بهدف سجله كورتس جونز.

ثم أضاف دومينيك سوبوسلاي الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 55 بصناعة رائعة من صلاح.

وحصل صلاح بنفسه على ركلة جزاء في الدقيقة 67 بعد توغله داخل منطقة الجزاء وتعرضه للعرقلة.

وتقدم صلاح بنفسه لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 68.

ويعد الهدف هو السابع لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم في مختلف البطولات.

كما صنع صلاح 8 أهداف حتى الآن في الموسم.

محمد صلاح ليفربول كأس إنجلترا
نرشح لكم
سلوت يشيد بأداء ليفربول في الفوز على برايتون صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي محمد صلاح يعود للتسجيل في المسابقات الإنجليزية أمام برايتون انتهت كأس إنجلترا – ليفربول (3)-(0) برايتون.. تأهل الريدز تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام برايتون في كأس إنجلترا جيهي يقود مانشستر سيتي للتأهل على حساب سالفورد في كأس إنجلترا انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي(2) -(0) سالفورد سيتي.. تأهل مستحق إجور تودور مدربا لـ توتنام حتى نهاية الموسم
أخر الأخبار
سلوت يشيد بأداء ليفربول في الفوز على برايتون 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد سليمان يطمئن الجميع على سلامة جماهير الزمالك 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
صدارة الدوري.. سعود عبد الحميد يساهم في انتصار لانس بخماسية على باريس ساعة | الكرة الأوروبية
المساهمة الـ 200.. فينيسيوس يقود ريال مدريد لتحقيق انتصار كبير على سوسييداد ساعة | الدوري الإسباني
صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي ساعة | الدوري الإنجليزي
رد الهزيمة بسيناريو مماثل وتاريخي.. إنتر يفوز على يوفنتوس في الدقائق القاتلة ساعة | الكرة الأوروبية
عاد للتألق.. صلاح يصنع ويسجل وليفربول يهزم برايتون ويتأهل في كأس إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: تواجدت في الإمارات لعقد شراكات تجارية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523363/عاد-للتألق-صلاح-يصنع-ويسجل-وليفربول-يهزم-برايتون-ويتأهل-في-كأس-إنجلترا