عاد للتألق.. صلاح يصنع ويسجل وليفربول يهزم برايتون ويتأهل في كأس إنجلترا

عاد محمد صلاح قائد منتخب مصر للتألق مع فريقه ليفربول في المسابقات الإنجليزية، وقاده للفوز على برايتون بثلاثية دون رد في دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز ليفربول على برايتون في المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد، ليتأهل إلى دور الـ16 في مباراة كان نجمها الأول محمد صلاح.

تقدم ليفربول في الدقيقة 42 بهدف سجله كورتس جونز.

ثم أضاف دومينيك سوبوسلاي الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 55 بصناعة رائعة من صلاح.

وحصل صلاح بنفسه على ركلة جزاء في الدقيقة 67 بعد توغله داخل منطقة الجزاء وتعرضه للعرقلة.

وتقدم صلاح بنفسه لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 68.

ويعد الهدف هو السابع لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم في مختلف البطولات.

كما صنع صلاح 8 أهداف حتى الآن في الموسم.

video:1