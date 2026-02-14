هشام نصر: تواجدت في الإمارات لعقد شراكات تجارية

أوضح هشام نصر نائب رئيس الزمالك أنه تواجد في الإمارات لعقد شراكات تجارية لإيجاد حلول لأزمات النادي المالية.

وخطف الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف.

وقال هشام نصر عبر أون سبورت: "الزمالك معتاد على الفوز حتى في وقت الأزمات، أعتقد أن التوليفة التي توصل لها معتمد جمال والتدوير في التشكيل والتناغم بين اللاعبين ساهموا لتحقيق النتائج الإيجابية".

وأضاف "معتمد جمال ناجح بنسبة 10 من 10".

وكشف "كنت في الإمارات لإيجاد حلول للأزمات المالية وسنعلن عنها لاحقا، لكن نعمل دائما على حلها، الزمالك ينافس في جميع البطولات بالرغم من هذه الأزمات".

وشدد "تواجدي في الإمارات كان من أجل عقد شراكات تجارية وسنعلن عن مستجدات جيدة خلال الفترة المقبلة".

وواصل "نحن مقصرون بشأن إعلان ما نفعله من عمل".

وأتم "الخلاف في مجلس الإدارة شيء طبيعي، لكن علي توحيد جميع أعضاء مجلس الإدارة للعمل وإيجاد حلول للزمالك ولن يبتعد أي عضو بسبب بسبب الخلافات".

الزمالك ضمن صدارة المجموعة الرابعة بهذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.