هشام نصر: تواجدت في الإمارات لعقد شراكات تجارية

السبت، 14 فبراير 2026 - 23:52

كتب : FilGoal

هشام نصر

أوضح هشام نصر نائب رئيس الزمالك أنه تواجد في الإمارات لعقد شراكات تجارية لإيجاد حلول لأزمات النادي المالية.

وخطف الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف.

وقال هشام نصر عبر أون سبورت: "الزمالك معتاد على الفوز حتى في وقت الأزمات، أعتقد أن التوليفة التي توصل لها معتمد جمال والتدوير في التشكيل والتناغم بين اللاعبين ساهموا لتحقيق النتائج الإيجابية".

أخبار متعلقة:
كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من سوبر للسيدات عبد الله السعيد: اللاعبون الصغار مستقبل الزمالك.. وأتمنى مواصلة اللعب بقتالية كأس مصر – موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا رأسية بيزيرا وصاروخية السعيد.. الزمالك يقصي كايزر تشيفز ويخطف الصدارة

وأضاف "معتمد جمال ناجح بنسبة 10 من 10".

وكشف "كنت في الإمارات لإيجاد حلول للأزمات المالية وسنعلن عنها لاحقا، لكن نعمل دائما على حلها، الزمالك ينافس في جميع البطولات بالرغم من هذه الأزمات".

وشدد "تواجدي في الإمارات كان من أجل عقد شراكات تجارية وسنعلن عن مستجدات جيدة خلال الفترة المقبلة".

وواصل "نحن مقصرون بشأن إعلان ما نفعله من عمل".

وأتم "الخلاف في مجلس الإدارة شيء طبيعي، لكن علي توحيد جميع أعضاء مجلس الإدارة للعمل وإيجاد حلول للزمالك ولن يبتعد أي عضو بسبب بسبب الخلافات".

الزمالك ضمن صدارة المجموعة الرابعة بهذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.

الزمالك هشام نصر
نرشح لكم
أحمد سليمان يطمئن الجميع على سلامة جماهير الزمالك خبر في الجول – تحديد موعد سحب قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية الترجي يضمن التأهل بالفوز على بترو أتلتيكو مؤتمر الكوكي: التسرع سبب إهدار الفرص ضد زيسكو أحمد منصور: سوء التوفيق منعنا من تصدر مجموعتنا في الكونفدرالية مؤتمر معتمد جمال: لا أريد إعطاء المبررات.. ولا ينقصنا أي لاعب رغم إيقاف القيد عبد الله السعيد: اللاعبون الصغار مستقبل الزمالك.. وأتمنى مواصلة اللعب بقتالية إبراهيم صلاح: نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب.. وضغط المباريات صعب
أخر الأخبار
سلوت يشيد بأداء ليفربول في الفوز على برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد سليمان يطمئن الجميع على سلامة جماهير الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
صدارة الدوري.. سعود عبد الحميد يساهم في انتصار لانس بخماسية على باريس ساعة | الكرة الأوروبية
المساهمة الـ 200.. فينيسيوس يقود ريال مدريد لتحقيق انتصار كبير على سوسييداد ساعة | الدوري الإسباني
صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي ساعة | الدوري الإنجليزي
رد الهزيمة بسيناريو مماثل وتاريخي.. إنتر يفوز على يوفنتوس في الدقائق القاتلة ساعة | الكرة الأوروبية
عاد للتألق.. صلاح يصنع ويسجل وليفربول يهزم برايتون ويتأهل في كأس إنجلترا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: تواجدت في الإمارات لعقد شراكات تجارية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523362/هشام-نصر-تواجدت-في-الإمارات-لعقد-شراكات-تجارية