خبر في الجول – تحديد موعد سحب قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية

السبت، 14 فبراير 2026 - 23:48

كتب : محمد عبد العظيم

حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في إفريقيا - باتريس موتسيبي

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موعد سحب قرعة دور الـ8 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com أن كاف استقر على يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير الجاري على موعد سحب القرعة.

وتقام القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

أخبار متعلقة:
الترجي يضمن التأهل بالفوز على بترو أتلتيكو مؤتمر الكوكي: التسرع سبب إهدار الفرص ضد زيسكو

ويحتضن مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مراسم سحب القرعة.

ويشارك من مصر في دوري أبطال إفريقيا بيراميدز والأهلي، وفي الكونفدرالية المصري والزمالك.

وتأهل بيراميدز إلى دور الـ8 بعدما تصدر مجموعته.

وأيضا تأهل الزمالك في المركز الأول لمجموعته في الكونفدرالية والمصري في المركز الثاني.

كما تأهل الأهلي أيضا إلى دور المجموعات ولكن يحسم مركزه وسيلعب غدا ضد الجيش الملكي المغربي.

كاف الاتحاد الإفريقي دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
نرشح لكم
أحمد سليمان يطمئن الجميع على سلامة جماهير الزمالك هشام نصر: تواجدت في الإمارات لعقد شراكات تجارية الترجي يضمن التأهل بالفوز على بترو أتلتيكو مؤتمر الكوكي: التسرع سبب إهدار الفرص ضد زيسكو أحمد منصور: سوء التوفيق منعنا من تصدر مجموعتنا في الكونفدرالية مؤتمر معتمد جمال: لا أريد إعطاء المبررات.. ولا ينقصنا أي لاعب رغم إيقاف القيد عبد الله السعيد: اللاعبون الصغار مستقبل الزمالك.. وأتمنى مواصلة اللعب بقتالية إبراهيم صلاح: نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب.. وضغط المباريات صعب
أخر الأخبار
سلوت يشيد بأداء ليفربول في الفوز على برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد سليمان يطمئن الجميع على سلامة جماهير الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
صدارة الدوري.. سعود عبد الحميد يساهم في انتصار لانس بخماسية على باريس ساعة | الكرة الأوروبية
المساهمة الـ 200.. فينيسيوس يقود ريال مدريد لتحقيق انتصار كبير على سوسييداد ساعة | الدوري الإسباني
صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي ساعة | الدوري الإنجليزي
رد الهزيمة بسيناريو مماثل وتاريخي.. إنتر يفوز على يوفنتوس في الدقائق القاتلة ساعة | الكرة الأوروبية
عاد للتألق.. صلاح يصنع ويسجل وليفربول يهزم برايتون ويتأهل في كأس إنجلترا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: تواجدت في الإمارات لعقد شراكات تجارية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523361/خبر-في-الجول-تحديد-موعد-سحب-قرعتي-دوري-الأبطال-والكونفدرالية