خبر في الجول – تحديد موعد سحب قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موعد سحب قرعة دور الـ8 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com أن كاف استقر على يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير الجاري على موعد سحب القرعة.

وتقام القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويحتضن مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مراسم سحب القرعة.

ويشارك من مصر في دوري أبطال إفريقيا بيراميدز والأهلي، وفي الكونفدرالية المصري والزمالك.

وتأهل بيراميدز إلى دور الـ8 بعدما تصدر مجموعته.

وأيضا تأهل الزمالك في المركز الأول لمجموعته في الكونفدرالية والمصري في المركز الثاني.

كما تأهل الأهلي أيضا إلى دور المجموعات ولكن يحسم مركزه وسيلعب غدا ضد الجيش الملكي المغربي.