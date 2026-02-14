محمد صلاح يعود للتسجيل في المسابقات الإنجليزية أمام برايتون

السبت، 14 فبراير 2026 - 23:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد برايتون

استعاد محمد صلاح التسجيل في المسابقات المحلية الإنجليزية، وذلك بعدما سجل هدفا لفريقه ليفربول أمام برايتون.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويلعب ليفربول ضد برايتون في دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثالث في المباراة من ركلة جزاء.

وحصل صلاح على ركلة الجزاء بنفسه في الدقيقة 67 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وتقدم صلاح لتسديد الركلة بنفسه وسجل منها هدف ليفربول الثالث.

ويعد الهدف هو السابع لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم في مختلف البطولات.

كما صنع صلاح 8 أهداف حتى الآن في الموسم.

وكان صلاح صنع هدف ليفربول الثاني في المباراة والذي سجله دومينيك سوبوسلاي.

محمد صلاح ليفربول
