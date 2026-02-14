الترجي يضمن التأهل بالفوز على بترو أتلتيكو
السبت، 14 فبراير 2026 - 23:17
كتب : FilGoal
تأهل الترجي التونسي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأخيرة لمجموعات البطولة.
وفاز الترجي على بترو أتلتيكو بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في ملعب رادس.
ثنائية فوز الترجي سجلها أبو بكر دياكيتيه وجاك ديارا.
ورفع الترجي رصيده إلى النقطة 9 ليتأهل إلى دور الثمانية على حساب بترو أتلتيكو.
وحسم استاد مالي الصدارة لصالحه برصيد 11 نقطة رغم الخسارة من سيمبا التنزاني.
وبذلك سيلعب الترجي في ربع النهائي ضد أحد الفرق أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأخرى وضمن الهلال السوداني وبيراميدز حتى الآن المركز الأول، ولا تزال المراكز في المجموعة الثانية التي تضم الأهلي والجيش الملكي لم تحسب حتى الآن.
