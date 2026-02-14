مؤتمر الكوكي: التسرع سبب إهدار الفرص ضد زيسكو

السبت، 14 فبراير 2026 - 22:52

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي

أرجع نبيل الكوكي المدير الفني للمصري سبب إهدار الفرص ضد زيسكو إلى التسرع.

وتخطى المصري منافسه زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وقال المدرب التونسي خلال المؤتمر الصحفي: "كنا ندرك تماما مدى صعوبة مباراة زيسكو التي تعد بوابة التأهل لدور ربع النهائي".

أخبار متعلقة:
المصري يتخطى زيسكو بثنائية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية أحمد منصور: سوء التوفيق منعنا من تصدر مجموعتنا في الكونفدرالية "مسئولو الرابطة يكيلون بمكيالين".. المصري يحتج على عقوبته بداعي السباب الجماعي إيقاف ثنائي الأهلي وتغريم المصري.. عقوبات مؤجلات الجولتين 12 و 14 بالدوري

وأضاف "التسرع في الشوط الأول تسبب في إهدار العديد من الفرص السهلة، وطالبت اللاعبين بالهدوء بين شوطي المباراة لتسجيل هدف السبق".

وتابع "البدلاء نجحوا في إحداث الفارق خلال الشوط الثاني".

وواصل "ضغط المباريات تسبب في إصابة العديد من اللاعبين في الفترة الماضية".

وأكمل "كان من الأفضل تأجيل مباراة وادي دجلة الماضية في الدوري لتجهيز جميع اللاعبين ضد زيسكو".

وأنهى حديثه قائلا: "لا وقت للراحة وسنبدأ الاستعداد فورا لمباراة المقاولون العرب لتعويض ما فقدناه من نقاط بالدوري".

وكان المصري يحتاج إلى الفوز للتأهل رفقة الزمالك الذي انتصر على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وبهذا الفوز أصبح الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

الزمالك 11 نقطة.

المصري 10 نقاط.

كايز تشيفز 10 نقاط.

زيسكو 3 نقاط.

المصري الكونفدرالية زيسكو نبيل الكوكي
نرشح لكم
هشام نصر: تواجدت في الإمارات لعقد شراكات تجارية خبر في الجول – تحديد موعد سحب قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية الترجي يضمن التأهل بالفوز على بترو أتلتيكو أحمد منصور: سوء التوفيق منعنا من تصدر مجموعتنا في الكونفدرالية مؤتمر معتمد جمال: لا أريد إعطاء المبررات.. ولا ينقصنا أي لاعب رغم إيقاف القيد عبد الله السعيد: اللاعبون الصغار مستقبل الزمالك.. وأتمنى مواصلة اللعب بقتالية إبراهيم صلاح: نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب.. وضغط المباريات صعب المصري يتخطى زيسكو بثنائية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية
أخر الأخبار
عاد للتألق.. صلاح يصنع ويسجل وليفربول يهزم برايتون ويتأهل في كأس إنجلترا 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: تواجدت في الإمارات لعقد شراكات تجارية 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – تحديد موعد سحب قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
محمد صلاح يعود للتسجيل في المسابقات الإنجليزية أمام برايتون 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الترجي يضمن التأهل بالفوز على بترو أتلتيكو 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر الكوكي: التسرع سبب إهدار الفرص ضد زيسكو ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة – فوز سيدات الأهلي على الصيد واستمرار الحفاظ على الصدارة ساعة | كرة سلة
كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من سوبر للسيدات 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523358/مؤتمر-الكوكي-التسرع-سبب-إهدار-الفرص-ضد-زيسكو