مؤتمر الكوكي: التسرع سبب إهدار الفرص ضد زيسكو

أرجع نبيل الكوكي المدير الفني للمصري سبب إهدار الفرص ضد زيسكو إلى التسرع.

وتخطى المصري منافسه زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وقال المدرب التونسي خلال المؤتمر الصحفي: "كنا ندرك تماما مدى صعوبة مباراة زيسكو التي تعد بوابة التأهل لدور ربع النهائي".

وأضاف "التسرع في الشوط الأول تسبب في إهدار العديد من الفرص السهلة، وطالبت اللاعبين بالهدوء بين شوطي المباراة لتسجيل هدف السبق".

وتابع "البدلاء نجحوا في إحداث الفارق خلال الشوط الثاني".

وواصل "ضغط المباريات تسبب في إصابة العديد من اللاعبين في الفترة الماضية".

وأكمل "كان من الأفضل تأجيل مباراة وادي دجلة الماضية في الدوري لتجهيز جميع اللاعبين ضد زيسكو".

وأنهى حديثه قائلا: "لا وقت للراحة وسنبدأ الاستعداد فورا لمباراة المقاولون العرب لتعويض ما فقدناه من نقاط بالدوري".

وكان المصري يحتاج إلى الفوز للتأهل رفقة الزمالك الذي انتصر على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وبهذا الفوز أصبح الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

الزمالك 11 نقطة.

المصري 10 نقاط.

كايز تشيفز 10 نقاط.

زيسكو 3 نقاط.