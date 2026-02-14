أحمد منصور: سوء التوفيق منعنا من تصدر مجموعتنا في الكونفدرالية

السبت، 14 فبراير 2026 - 22:04

كتب : FilGoal

أحمد أيمن منصور - المصري

عبر أحمد أيمن منصور لاعب المصري عن غضبه بسبب عدم تصدر فريقه لمجموعته في بطولة الكونفدرالية رغم التأهل لربع النهائي.

وتخطى المصري منافسه زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وقال أحمد منصور عبر بي إن سبورتس: "كان لدينا فرصة لنتصدر المجموعة بعد الفوز في أول جولتين، لكن لسوء التوفيق لم نتمكن في الاستمرار في الصدارة".

وأضاف "أشكر جمهور النادي المصري وأتمنى أن يستمروا في دعمنا".

وأكمل "كان تركيزنا بالكامل في الصعود لربع النهائي والآن نركز على مباراتنا في بطولة الدوري".

وأتم "الجميع شاهد ما حدث في مباراة كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا، لكننا لا نحب أن نتحدث عن التحكيم".

وكان المصري يحتاج إلى الفوز للتأهل رفقة الزمالك الذي انتصر على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وبهذا الفوز أصبح الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

الزمالك 11 نقطة.

المصري 10 نقاط.

كايز تشيفز 10 نقاط.

زيسكو 3 نقاط.

المصري الكونفدرالية زيسكو
