مباشر كأس إنجلترا – ليفربول (3)-(0) برايتون.. جووووووول صلاح والثالث
السبت، 14 فبراير 2026 - 22:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد برايتون في كأس إنجلترا.
ق 68: جووووووووول صلاح والثالث
ق 67: ركلة جزااااء يحصل عليها صلاح
55: جووووووول الثاني سوبوسلاي
ق 42: جووووووول جونز والأول
انطلاق المباراة
