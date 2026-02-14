مباشر كأس إنجلترا – ليفربول (3)-(0) برايتون.. جووووووول صلاح والثالث

السبت، 14 فبراير 2026 - 22:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد برايتون في كأس إنجلترا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ق 68: جووووووووول صلاح والثالث

ق 67: ركلة جزااااء يحصل عليها صلاح

55: جووووووول الثاني سوبوسلاي

ق 42: جووووووول جونز والأول

انطلاق المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي كأس إنجلترا محمد صلاح
