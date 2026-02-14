انتهت كأس إنجلترا – ليفربول (3)-(0) برايتون.. تأهل الريدز
السبت، 14 فبراير 2026 - 22:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد برايتون في كأس إنجلترا.
نهاية المباراة بفوز ليفربول 3-0
ق 77: خروج صلاح ونزول ريو نجوموها
ق 68: جووووووووول صلاح والثالث
ق 67: ركلة جزااااء يحصل عليها صلاح
55: جووووووول الثاني سوبوسلاي
ق 42: جووووووول جونز والأول
انطلاق المباراة
