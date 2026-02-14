تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام برايتون في كأس إنجلترا

يقود محمد صلاح تشكيل فريقه ليفربول في مواجهة برايتون في كأس إنجلترا.

ويلعب ليفربول ضد برايتون في دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

وعاد دومينيك سوبوسلاي للمشاركة من جديد بعدما غاب أمام سندرلاند بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة مانشستر سيتي.

ويشارك سوبوسلاي في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة واتارو إندو.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – ميلوس كيركز

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – كورتس جونز – فلرويان فيرتز

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – كييزا

