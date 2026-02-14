مؤتمر معتمد جمال: لا أريد إعطاء المبررات.. ولا ينقصنا أي لاعب رغم إيقاف القيد

رفض معتمد جمال المدير الفني للزمالك إعطاء أي مبررات في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي.

وخطف الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف.

وقال معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة جدًا، وأخطرت اللاعبين بذلك خاصة وأن كايزر تشيفز تابعنا في مباراة سموحة الأخيرة بالدوري".

وأضاف "حرصنا على بذل أقصى جهد في لقاء اليوم والظهور بأفضل صورة، وواجهنا منافسًا قويًا وحصل على راحة أكثر من الزمالك قبل مباراة اليوم".

وأكمل "لا أريد أن أتحدث عن مبررات أو أعذار رغم الضغوطات الصعبة على الفريق والجهاز الفني في الفترة الأخيرة، ودائمًا أصرح بأن الفريق لاينقصه أي لاعب، وأن الزمالك من أفضل الفرق في مصر، وليس معنى عدم إبرام صفقات في يناير بسبب إيقاف القيد أن الفريق به نواقص".

وتابع "نحاول أن نحصل على أفضل شيء من كل لاعب خلال كل مباراة، وفي مباراة اليوم كان من الممكن أن نحرز 4 أهداف في الشوط الأول".

وأوضح "بيزيرا لعب في مركز صانع الألعاب خلال آخر مباراتين في ظل غياب عبد الله السعيد وظهر بشكل مميز، ونتبع سياسة التدوير في المباريات، وأحمد شريف لم يبدأ في اللقاء السابق أمام سموحة وشارك اليوم، كما دفعنا بسبعة لاعبين جدد في لقاء الدوري الأخير".

وواصل "اعتمدنا على اللعب في العمق وتدربنا عليه بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ووضعنا خطة لكل اللاعبين المصابين وهناك من عاد للمشاركة بشكل تدريجي، ونضع في حساباتنا السن والإصابة وعدد دقائق اللعب".

وشدد "جمهور الزمالك هو الأفضل على الإطلاق، ونسعى لرد الجميل وهذا أقل ما نقدمه لهم، لأن أي جمهور في العالم مع تراجع النتائج يغيب عن المباريات إلا جمهور الزمالك الذي يتواجد بكثافة".

وكشف "أسعد لحظة في حياتي عندما هتفت لي جماهير الزمالك لأنهم أصحاب فضل على معتمد جمال، وعندما أكون حزينًا أشاهد هتافات الجماهير لي".

واستمر "من الوارد عودة أحمد فتوح ومحمود بنتايك خلال مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في كأس مصر، وسنقيم جاهزية الثنائي قبل المباراة".

وأردف "اللاعبون الناشئون سيكون لهم دور خلال الفترة المقبلة حتى بعد عودة المصابين للفريق، ومن الممكن أن نستغلهم في عدة مراكز، وناشئو الزمالك يستحقون نظرة دائمة، وسيكونون إضافة كبيرة مع الصفقات خلال المواسم المقبلة".

وأضاف "تواجد رموز الزمالك في المباراة ليس غريبًا عليهم، وأغلبهم يتحدثون معي بشكل يومي مثل إسماعيل يوسف وشيكابالا وأحمد عبد الحليم وعبد الحميد بسيوني، وأشكرهم على حضورهم، وإذا كانت المباراة في القاهرة لزادت أعداد الحضور منهم، وأشكرهم جميعًا على دعمهم وتواصلهم، وهذا ليس بغريب عنهم".

وأتم "الفريق ظهر بشكل جيد على المستوى البدني خلال الفترة الماضية، بالرغم من ضغط المباريات الذي لا يسمح لنا بالوقت الكافي للعمل".