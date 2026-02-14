عبد الله السعيد: اللاعبون الصغار مستقبل الزمالك.. وأتمنى مواصلة اللعب بقتالية

طالب عبد الله السعيد لاعب الزمالك زملائه بمواصلة اللعب بقتالية خلال المباريات المقبلة.

وخطف الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وفاز الزمالك على كايزر تشيفز 2-1 في المباراة التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس ضمن ختام دور المجموعات للكونفدرالية.

وقال عبد الله السعيد عبر بي إن سبورتس: "حاولت مساعدة فريقي خلال الدقائق التي شاركت فيها، ونحن نقاتل منذ فترة مباراة تلو الأخرى بروح الرجال، والجميع يبذل أقصى ما لديه، ونسير بخطى ثابتة".

وأضاف "هناك لاعبون عادوا مؤخرا من الإصابة، إضافة إلى مجموعة اللاعبين الصغار الذين شاركوا في ظروف صعبة، ونسعى إلى مواصلة المشوار بنفس الروح من أجل تحقيق إنجاز هذا الموسم".

وشدد "اللاعبون الصغار يقدمون مستويات جيدة، وهناك عناصر واعدة. نحن والجماهير نساندهم، وهم أيضا يساعدوننا".

وأتم عبد الله السعيد تصريحاته "إنهم مستقبل الزمالك ونأمل أن تكون الفترة المقبلة أفضل لهم".

وسجل جوان بيزيرا وعبد الله السعيد هدفي الزمالك، فيما أحرز مكابي ليبيلو هدف كايز تشيفز.

عبد الله السعيد سجل الهدف رقم 16 خلال المباراة رقم 75 منذ انضمامه للزمالك. (طالع التفاصيل)

وجاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني من المباراة.

الزمالك ضمن صدارة المجموعة الرابعة بهذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.

فيما ودع كايزر تشيفز البطولة بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط، لكن المصري تأهل بنفس الرصيد في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف عن الفريق الجنوبي إفريقي.

وفاز المصري على زيسكو الزامبي بهدفين دون رد ضمن الجولة الختامية للمجموعة ذاتها.