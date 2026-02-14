الرابع هذا الموسم.. عبد الله السعيد يسجل للزمالك في كايزر تشيفز

السبت، 14 فبراير 2026 - 19:50

كتب : محمود حمدي

عبد الله السعيد - الزمالك ضد كايزر تشيفز

سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك كايزر تشيفز.

وخطف الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وفاز الزمالك على كايزر تشيفز 2-1 في المباراة التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس ضمن ختام دور المجموعات للكونفدرالية.

وسدد عبد الله السعيد كرة قوية في الدقيقة 72 في مرمى كايزر تشيفز.

ووصل السعيد للمساهمة الرابعة خلال الموسم الحالي مع الزمالك، سجل 3 وصنع هدف خلال 17 مباراة.

عبد الله السعيد سجل الهدف رقم 16 خلال المباراة رقم 75 منذ انضمامه للزمالك.

وسجل جوان بيزيرا وعبد الله السعيد هدفي الزمالك، فيما أحرز مكابي ليبيلو هدف كايز تشيفز.

وجاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني من المباراة.

الزمالك ضمن صدارة المجموعة الرابعة بهذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.

فيما ودع كايزر تشيفز البطولة بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط، لكن المصري تأهل بنفس الرصيد في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف عن الفريق الجنوبي إفريقي.

وفاز المصري على زيسكو الزامبي بهدفين دون رد ضمن الجولة الختامية للمجموعة ذاتها.

