إبراهيم صلاح: نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب.. وضغط المباريات صعب

أوضح إبراهيم صلاح المدرب العام للزمالك أن الفريق نجح في تحقيق الهدف المطلوب وذلك بعد تصدر مجموعته في الكونفدرالية.

وخطف الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف.

وقال إبراهيم صلاح عبر المركز الإعلامي لناديه: "الفريق يمر بظروف صعبة من غيابات وضغط مباريات، ولكن نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب، ونشكر الجماهير على الدعم ونسعى لمواصلة المشوار".

وأضاف "الزمالك مستعد وجاهز لمواجهة أي فريق، ومع اكتمال صفوف الفريق ستكون الأمور أفضل، وخضنا مباراة في الدوري ثم واجهنا كايزر تشيفز في الكونفدرالية، وسنلتقي مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل في كأس مصر".

وأنهى حديثه قائلا: "نسعى لإسعاد الجماهير في المباريات المقبلة، والقادم سيكون أفضل".

الزمالك ضمن صدارة المجموعة الرابعة بهذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.

فيما ودع كايزر تشيفز البطولة بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط، لكن المصري تأهل بنفس الرصيد في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف عن الفريق الجنوبي إفريقي.

وفاز المصري على زيسكو الزامبي بهدفين دون رد ضمن الجولة الختامية للمجموعة ذاتها.