المصري يتخطى زيسكو بثنائية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

السبت، 14 فبراير 2026 - 20:10

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري

تخطى المصري منافسه زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وسجل كريم بامبو وصلاح محسن ثنائية الفريق البورسعيدي.

وكان المصري يحتاج إلى الفوز للتأهل رفقة الزمالك الذي انتصر على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وبهذا الفوز أصبح الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

الزمالك 11 نقطة.

المصري 10 نقاط.

كايز تشيفز 10 نقاط.

زيسكو 3 نقاط.

وصف المباراة

استحوذ المصري على الكرة منذ بداية المباراة وهدد منذر طمين مرمى زيسكو في الدقيقة 21 بعد رأسية أمسكها الحارس.

وأهدر أحمد القرموطي فرصة هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 29 سدد محمود حمادة كرة خطيرة لكن بعيدة عن المرمى قليلا.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سدد طمين كرة قوية في الشباك الخارجية.

وافتتح بامبو النتيجة في الدقيقة 64 بعد تسديدة على الطائر عقب تمريرة طولية رائعة من باهر المحمدي.

وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 81.

وتمكن المصري من المحافظة على النتيجة والاستحواذ على الكرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

المصري صلاح محسن
