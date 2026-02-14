تشكيل بيراميدز - مايلي يقود الهجوم أمام باور ديناموز

أعلن كرونسيلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة باور ديناموز في إطار الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل.

ويقود هجوم بيراميدز كل من إيفرتون دا سيلفا وفيستون مايلي ومصطفى زيكو.

ويتواجد عودة فاخوري للمرة الأولى بالتشكيل الأساسية مع بيراميدز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: أحمد توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد عاطف "قطة".

الوسط: حامد حمدان - عودة فاخوري - يوسف "أوباما".

الهجوم:مصطفى زيكو - فيستون ماييلي - إيفرتون دا سيلفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي- يوسف شيكا - مهند لاشين - ناصر ماهر - وليد الكرتي - باسكال فيري - دودو الجباس - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - مروان حمدي.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.