قائمة الأهلي – عودة إمام عاشور أمام الجيش الملكي

عاد إمام عاشور لاعب الأهلي للظهور في قائمة فريقه من جديد وذلك في مواجهة الجيش الملكي.

ويلعب الأهلي ضد الجيش الملكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأنهى إمام عاشور فترة الإيقاف الخاص به بعقوبة من الأهلي بعدما تخلف عن السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.

وتشهد قائمة الأهلي استمرار غياب زيزو وتريزيجيه للإصابة.

كما يستمر غياب هادي رياض المنضم للأهلي قادما من بتروجت.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي – أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – يوسف بلعمري – عمرو الجزار – أحمد عيد – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – إمام عاشور – أليو ديانج – حسين الشحات – طاهر محمد

خط الهجوم: مروان عثمان – أشرف بنشرقي – كامويش

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.