تشكيل النصر - رونالدو يعود لقيادة الهجوم أمام الفتح

عاد كريستيانو رونالدو لاعب النصر من جديد إلى التشكيل الأساسي من جديد بعد غياب لمباراتين.

وغاب رونالدو بسبب خلافات مع إدارة النصر والاتحاد السعودي لكرة القدم حتى تم حل المشكلة ليعود من جديد للمشاركة.

وأعلن جورج جيسوس المدير الفني للنصر عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الفتح في الجولة 21 من الدوري السعودي.

ويقود هجوم النصر كل من: ساديو ماني وكريستيانو رونالدو وجواو فيليكس.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

الدفاع: سلطان الغنام – إينييجو مارتينز – محمد سياماكان – عبد الإله العامري.

الوسط: عبدالله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – كينجسلي كومان.

الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس.

وستنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة من 16 انتصارا وتعادل و3 هزائم.