أبطال إفريقيا – الهلال يحسم الصدارة وصندوانز ينهي المجموعات في المركز الثاني
السبت، 14 فبراير 2026 - 17:57
كتب : FilGoal
حسم الهلال السوداني صدارة مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على سانت لوبوبو الكونغولي بهدف دون رد.
وفاز الهلال على نظيره الكونغولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليحتل صدارة المجموعة الثالثة.
ووصل الهلال إلى النقطة 11 بعد الفوز في الصدارة.
بينما جاء صنداونز الجنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.
وكان صنداونز فاز في الجولة الأخيرة أيضا على مولودية الجزائر الجزائري بهدفين دون رد.
ليطيح بالفريق الجزائري من البطولة والذي يتولى تدريبه رولاني موكوينا مدرب صنداونز السابق.
وبذلك يكون صنداونز مرشح لمواجهة بيراميدز في دور الثمانية أو الأهلي أيضا في حالة أنهى الأحمر مجموعته متصدرا في مواجهة الجيش الملكي.
