أبطال إفريقيا – الهلال يحسم الصدارة وصندوانز ينهي المجموعات في المركز الثاني

السبت، 14 فبراير 2026 - 17:57

كتب : FilGoal

الهلال السوداني

حسم الهلال السوداني صدارة مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على سانت لوبوبو الكونغولي بهدف دون رد.

وفاز الهلال على نظيره الكونغولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليحتل صدارة المجموعة الثالثة.

ووصل الهلال إلى النقطة 11 بعد الفوز في الصدارة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب الجيش الملكي: لحسن الحظ ليس لدينا الكثير من الغيابات أمام الأهلي دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والجيش الملكي بعد حصتين تدريبتين فقط.. إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء أمام كوبنهاجن

بينما جاء صنداونز الجنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وكان صنداونز فاز في الجولة الأخيرة أيضا على مولودية الجزائر الجزائري بهدفين دون رد.

ليطيح بالفريق الجزائري من البطولة والذي يتولى تدريبه رولاني موكوينا مدرب صنداونز السابق.

وبذلك يكون صنداونز مرشح لمواجهة بيراميدز في دور الثمانية أو الأهلي أيضا في حالة أنهى الأحمر مجموعته متصدرا في مواجهة الجيش الملكي.

دوري أبطال إفريقيا الهلال السوداني صنداونز
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري يقرر صرف مستحقات اللاعبين بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية كاف يدين أحداث لقاء الأهلي والجيش الملكي.. ويحيل ملف الأزمة للجنة الانضباط شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل لاعب الجيش الملكي: أتمنى تطبيق القانون على جماهير الأهلي مدافع الجيش الملكي: كنا نعلم ما ينتظرنا أمام الأهلي حارس الجيش الملكي: في بعض الأحيان لا يتم الترحيب بك توروب: سعيد بأداء الأهلي ضد الجيش الملكي.. ومحبط لهذا السبب الجيش الملكي: سنخاطب كاف لتطبيق العقوبات على الأهلي
أخر الأخبار
قائمة برشلونة - عودة رافينيا أمام جيرونا.. واستمرار غياب راشفورد 10 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة ريال مدريد - غياب رودريجو وأسينسيو أمام بنفيكا 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - المصري يقرر صرف مستحقات اللاعبين بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية 53 دقيقة | الدوري المصري
كاف يدين أحداث لقاء الأهلي والجيش الملكي.. ويحيل ملف الأزمة للجنة الانضباط ساعة | الكرة الإفريقية
من أجل كأس العالم.. نيمار يصنع هدفا في ظهوره الأول هذا الموسم مع سانتوس ساعة | أمريكا
بيرجوين يعود لاتحاد جدة قبل مواجهة السد آسيويا ساعة | سعودي في الجول
حارس بنفيكا: شاهدت هدفي أمام ريال مدريد 1000 مرة حتى الآن ساعة | دوري أبطال أوروبا
المدير الرياضي لأهلي جدة: رونالدو فتح الباب أمام العالم للقدوم إلى السعودية ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523325/أبطال-إفريقيا-الهلال-يحسم-الصدارة-وصندوانز-ينهي-المجموعات-في-المركز-الثاني