انتهت الكونفدرالية - المصري (2)-(0) زيسكو.. الفريق البورسعيدي إلى ربع النهائي
السبت، 14 فبراير 2026 - 17:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
ترتيب المجموعة:
الزمالك 11 نقطة.
المصري 10 نقاط.
كايز تشيفز 10 نقاط.
زيسكو 3 نقاط.
----------------------------------------------------
انتهت
ق 81: جووووووووووووول صلاح محسن بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
ق 64: جووووووووول كريم بامبو بعد تسديدة على الطائر.
ق 60: خروج أسامة الزمراوي وموجيشا ودخول كريم بامبو وعمر الساعي
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+4: تسديدة من طمين في الشباك الخارجية.
ق 29: تسديدة خطيرة من محمود حمادة بعيدة عن المرمى قليلا.
ق 22: أحمد القرموطي يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 21: رأسية من منذر طمين أمسكها الحارس.
مباراة متوازنة
بداية المباراة