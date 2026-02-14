انتهت الكونفدرالية - المصري (2)-(0) زيسكو.. الفريق البورسعيدي إلى ربع النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ترتيب المجموعة:

الزمالك 11 نقطة.

المصري 10 نقاط.

كايز تشيفز 10 نقاط.

زيسكو 3 نقاط.

انتهت

ق 81: جووووووووووووول صلاح محسن بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 64: جووووووووول كريم بامبو بعد تسديدة على الطائر.

ق 60: خروج أسامة الزمراوي وموجيشا ودخول كريم بامبو وعمر الساعي

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+4: تسديدة من طمين في الشباك الخارجية.

ق 29: تسديدة خطيرة من محمود حمادة بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 22: أحمد القرموطي يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 21: رأسية من منذر طمين أمسكها الحارس.

مباراة متوازنة

بداية المباراة