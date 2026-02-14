بعد حصتين تدريبتين فقط.. إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء أمام كوبنهاجن

السبت، 14 فبراير 2026 - 17:17

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل بقميص نادي نورشيلاند

أعلن ينس أولسن المدير الفني لنورشيلاند تشكيل فريقه الأساسي ضد كوبنهاجن في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الدنماركي.

إبراهيم عادل

النادي : نورشيلاند

ويتواجد الدولي المصري إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء للمرة الأولى.

وشارك إبراهيم عادل في حصتين تدريبتين فقط مع الفريق، ومع ذلك انضم إلى قائمة الفريق ويتواجد على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات إبراهيم عادل يصل الدنمارك للمشاركة في تدريبات نورشيلاند جدو: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ بيراميدز غير مهتم.. وهذا سبب فشل عودته ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟

وانضم الجناح الأيسر إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة قادما من الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويحتل نورشيلاند المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 27 نقطة بالتساوي مع فيبورج السادس.

بينما يأتي كوبنهاجن في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.

كوبنهاجن نورشيلاند إبراهيم عادل
نرشح لكم
تشكيل دربي إيطاليا – لاوتارو وتورام أساسيان مع إنتر.. ويلديز في هجوم يوفنتوس تشكيل ريال مدريد - غياب مبابي وعودة فينيسيوس أمام ريال سوسيداد هاري كين يستهدف الرقم القياسي لـ ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ حسن بلتاجي يكشف لـ في الجول: تفاصيل اختياره كمحاضر في دورتموند.. وطريقة تطوير مجال التحليل في مصر في مفاجأة كبرى.. فيورنتينا يفوز على كومو جيهي يقود مانشستر سيتي للتأهل على حساب سالفورد في كأس إنجلترا حرب التصريحات تشتعل بين لويس إنريكي وديمبلي عقب الهزيمة من رين رسالة نارية من برشلونة إلى رئيس الاتحاد الإسباني بشأن التحكيم
أخر الأخبار
تشكيل دربي إيطاليا – لاوتارو وتورام أساسيان مع إنتر.. ويلديز في هجوم يوفنتوس 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الله السعيد: اللاعبون الصغار مستقبل الزمالك.. وأتمنى مواصلة اللعب بقتالية 25 دقيقة | الدوري المصري
كأس مصر – موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا 27 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم صلاح: نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب.. وضغط المباريات صعب 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل ريال مدريد - غياب مبابي وعودة فينيسيوس أمام ريال سوسيداد 38 دقيقة | الدوري الإسباني
هاري كين يستهدف الرقم القياسي لـ ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
في مشاركة نبيل عماد الأولى.. النجمة يحقق انتصاره الأول أمام الخلود 49 دقيقة | سعودي في الجول
المصري يتخطى زيسكو بثنائية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523319/بعد-حصتين-تدريبتين-فقط-إبراهيم-عادل-على-مقاعد-البدلاء-أمام-كوبنهاجن