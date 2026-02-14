بعد حصتين تدريبتين فقط.. إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء أمام كوبنهاجن

أعلن ينس أولسن المدير الفني لنورشيلاند تشكيل فريقه الأساسي ضد كوبنهاجن في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الدنماركي.

إبراهيم عادل النادي : نورشيلاند

ويتواجد الدولي المصري إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء للمرة الأولى.

وشارك إبراهيم عادل في حصتين تدريبتين فقط مع الفريق، ومع ذلك انضم إلى قائمة الفريق ويتواجد على مقاعد البدلاء.

وانضم الجناح الأيسر إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة قادما من الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويحتل نورشيلاند المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 27 نقطة بالتساوي مع فيبورج السادس.

بينما يأتي كوبنهاجن في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.