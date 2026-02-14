دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والجيش الملكي

عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ونظيره فريق الجيش الملكي المغربي في الجولة السادسة والختامية من منافسات دوري أبطال إفريقيا بمقر الأهلي بالجزيرة.

ويلعب الأهلي ضد الجيش الملكي في السادسة من مساء غد الأحد على استاد القاهرة.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمي طاقمًا من اللون الفوسفوري.

فيما يرتدي فريق الجيش الملكي طاقمًا من اللون الأسود المخطط بالأحمر والأخضر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر بالكامل.

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في السادسة مساء الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي حصوله على موافقة سلطات الأمن على حضور السعة الكاملة للجمهور في مباراة الجيش الملكي المغربي.

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبيا بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويتصدر الأهلي المجموعة بتسع نقاط يليه الجيش الملكي بثماني نقاط ثم يانج أفريكانز بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بثلاث نقاط.

ووجه الأهلي الشكر إلى وزير الداخلية وسلطات الأمن على موافقتهم على حضور السعة الكاملة في المباراة المقبلة.