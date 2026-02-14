تشكيل كايزر تشيفز - ليليبو يقود الهجوم في مواجهة الزمالك
السبت، 14 فبراير 2026 - 17:00
كتب : FilGoal
أعلن خليل بن يوسف مدرب تونس تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الزمالك.
ويتلقي كايزر تشيفز مع الزمالك على ملعب هيئة قناة السويس بالجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويقود جلودي ليليبو هجوم كايزر تشيفز في المباراة.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: براندون بيترسن.
الدفاع: باسيكا ماكو- جيفن مسيمانجو - ألتون كوينييكا - جيمس مونياني.
الوسط: سيفسلي ندلوفو - ليبوهانج مابوي - جورج ماتلو.
الهجوم: بولي مودي - جلودي ليليبو – فلافيو دا سيلفا.
ويحتل كايزر تشيفز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن المصري صاحب المركز الثالث.
