انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي(2) -(0) سالفورد سيتي.. تأهل مستحق

السبت، 14 فبراير 2026 - 16:55

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يوفر لكم FilGoal.com نقل مباشر لمباراة مانشستر سيتي وسالفورد سيتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي ويقود مرموش تشكيل الفريق الأساسي.

ويمكنكم متابعة المباراة من هنا

انتهت المباراة

ق85: القائم يتصدى لكرة سيمينيو

ق81: مارك جيهي يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي

ق64: 3 تبديلات لمانشستر سيتي ونزول سيمينيو ومارك جيهي

ق60: خطيرة للضيوف لكن حارس مانشستر سيتي يتألق

انطلاق الشوط الثاني

ق41: خطيرة لسالفورد سيتي والحارس يتألق

ق22: هدف من مرموش لكن تم الغاؤه بداعي التسلل

ق21: تبديل اضطراري بخروج ماكس ألاين للإصابة

ق7: جوووووووووووووووول النيران الصديقة تهدي التقدم لمانشستر سيتي

تبدأ المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
