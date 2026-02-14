تشكيل المصري - الزمراوي يقود الهجوم.. واستبعاد دغموم من مواجهة زيسكو

أعلن نبيل الكوكي مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد زيسكو.

ويلتقي المصري مع زيسكو على ملعب السويس الجديد بالجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويشهد التشكيل غياب عبد الرحيم دغموم سواء من التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء.

ويلعب أسامة المزراوي بشكل أساسي في خط الهجوم بجانب صلاح محسن ومنذر طمين.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي - محمد هاشم - خالد صبحي - أحمد أيمن منصور.

الوسط: موجيشا بونور - محمود حمادة - أحمد القرموطي.

الهجوم: أسامة الزمراوي - صلاح محسن - منذر طمين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد شحاتة - كريم بامبو - عمرو السعداوي - عمر الساعي - مصطفى العش - محمد مخلوف - عميد صوافطة - كينجسلي إيدو - محمد الشامي.

ويحتل المصري المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن كايزر تشيفز صاحب الصدارة، بينما يحتل زيسكو المركز الأخير برصيد 3 نقاط.