تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي في مواجهة سالفورد سيتي

أعلن بيب جواردويلا مدرب مانشستر سيتي قائمة فريقه التي ستلعب بعد قليل ضد سالفورد سيتي.

ويلتقي مانشستر سيتي مع سالفورد سيتي على ملعب الاتحاد ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشهد التشكيل تواجد عمر مرموش بشكل أساسي على حساب إيرلنج هالاند.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جيمس ترافورد.

الدفاع: عبد القادر خوسانوف - جون ستونز - ماكس ألين - ريان أيت نوري.

الوسط: نيكو جونزاليس - ريكو لويس - تيجاني ريندرز.

الهجوم: فيل فودين - عمر مرموش - ريان شرقي.

وكان مانشستر سيتي قد فاز في الدور الثالث من البطولة على إكستير سيتي بنتيجة 10-1.