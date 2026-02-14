توروب: جاهزون لمواجهة الجيش الملكي.. وهذا ما طلبته من إمام عاشور

شدد ييس توروب، المدير الفني للأهلي على جاهزية فريقه لمواجهة الجيش الملكي المغربي.

ويلعب الأهلي أمام الجيش الملكي مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "خضنا لقاءين على أرضنا إلى الآن في دور المجموعات، وغدًا ستكون ثالث مباراة للفريق. متشوق للغاية لمشاهدة جماهير الأهلي العظيمة غدًا لتشجيعنا في مواجهة الجيش الملكي".

وأضاف "لقد تأهلنا بالفعل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن هدفنا في كل مباراة الفوز. نعلم أن مواجهة الغد أمام الجيش الملكي ستكون صعبة وقوية، لا سيما أن الفريق المغربي يحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية لحسم الصعود".

وتابع "أولوية الفريق الأولى كانت التأهل ثم الصعود كأول المجموعة، إلى جانب تحقيق الفوز الثالث للفريق في مرحلة المجموعات على ملعبه. سبق أن تواجهنا مع الجيش الملكي الذي يضم لاعبين مميزين، وأتوقع أن تكون المباراة قوية وصعبة".

وأتم تصريحاته "تحدثت مع إمام عاشور أمس وطالبته بالنظر إلى المستقبل والتعلم من أي أخطاء، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه اللاعب طوال الفترة الماضية".

وعاد إمام عاشور للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية عقب انتهاء العقوبة الموقعة عليه بعد تخلفه عن السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.

















وأعلن الأهلي حصوله على موافقة سلطات الأمن على حضور السعة الكاملة للجمهور في مباراة الجيش الملكي المغربي.

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبيا بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويتصدر الأهلي المجموعة بتسع نقاط يليه الجيش الملكي بثماني نقاط ثم يانج أفريكانز بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بثلاث نقاط.

ووجه الأهلي الشكر إلى وزير الداخلية وسلطات الأمن على موافقتهم على حضور السعة الكاملة في المباراة المقبلة.