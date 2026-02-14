تقرير: خطوة واحدة تفصل الشباب السعودي عن التعاقد مع بن زكري

بات نادي الشباب السعودي قريبا من التعاقد مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري لتولي تدريبه.

وتعرض الشباب لهزيمة قاسية أمام أهلي جدة 5-2 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الشباب توصل إلى اتفاق نهائي مع الجزائري نور الدين بن زكري لتدريبه.

وأوضحت الصحيفة ذاتها ان الشباب ينتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية لإقالة الإسباني إيمانويل ألجواسيل.

وسبق لبن زكري تدريب أندية ضمك والخلود والأخدود بالدوري السعودي.

كما ارتبط المدرب الجزائري سابقا بتدريب نادي الزمالك. (طالع التفاصيل)