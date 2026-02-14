تقرير: خطوة واحدة تفصل الشباب السعودي عن التعاقد مع بن زكري
السبت، 14 فبراير 2026 - 15:00
كتب : FilGoal
بات نادي الشباب السعودي قريبا من التعاقد مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري لتولي تدريبه.
وتعرض الشباب لهزيمة قاسية أمام أهلي جدة 5-2 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الشباب توصل إلى اتفاق نهائي مع الجزائري نور الدين بن زكري لتدريبه.
وأوضحت الصحيفة ذاتها ان الشباب ينتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية لإقالة الإسباني إيمانويل ألجواسيل.
وسبق لبن زكري تدريب أندية ضمك والخلود والأخدود بالدوري السعودي.
كما ارتبط المدرب الجزائري سابقا بتدريب نادي الزمالك. (طالع التفاصيل)
