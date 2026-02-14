إجور تودور مدربا لـ توتنام حتى نهاية الموسم

أعلن نادي توتنام تعاقده مع إجور تودور لتدريب الفريق خلفا لتوماس فرانك.

ووقع تودور عقده كمدرب لتوتنام حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو إلى أن الخطط المستقبلية لتودور تضم كل من روبيرتو دي زيربي وماوريسيو بوتشيتينو.

وتولى إيجور تيودور تدريب العديد من الأندية على رأسهم يوفنتوس ولاتسيو ومارسيليا.

وتمت إقالته من تدريب يوفنتوس أكتوبر الماضي بسبب سوء نتائج الفريق الإيطالي.

وخاض مع يوفنتوس 24 مباراة، حقق 10 انتصارات، و8 تعادلات، و6 هزائم.

وقرر نادي توتنام الإنجليزي إقالة توماس فرانك المدير الفني الدنماركي، من تدريب الفريق.

وجاء قرار توتنام بعد خسارة الفريق أمام نيوكاسل 2-1 في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وسيتولى الهولندي جوني هايتينجا المدرب المساعد، القيادة الفنية لتوتنام بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

