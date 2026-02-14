إجور تودور مدربا لـ توتنام حتى نهاية الموسم

السبت، 14 فبراير 2026 - 13:51

كتب : FilGoal

إيجور تودور - يوفنتوس

أعلن نادي توتنام تعاقده مع إجور تودور لتدريب الفريق خلفا لتوماس فرانك.

ووقع تودور عقده كمدرب لتوتنام حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو إلى أن الخطط المستقبلية لتودور تضم كل من روبيرتو دي زيربي وماوريسيو بوتشيتينو.

أخبار متعلقة:
ذا صن: رودري يواجه خطر الإيقاف بعد تصريحات ضد حكم مواجهة توتنام رومانو: إيجور تيودور مرشح لتدريب توتنام خلفا لتوماس فرانك جيرارد: توماس فرانك استحق الفرصة مع توتنام.. والإصابات أنهت مهمته إقالة توماس فرانك من تدريب توتنام

وتولى إيجور تيودور تدريب العديد من الأندية على رأسهم يوفنتوس ولاتسيو ومارسيليا.

وتمت إقالته من تدريب يوفنتوس أكتوبر الماضي بسبب سوء نتائج الفريق الإيطالي.

وخاض مع يوفنتوس 24 مباراة، حقق 10 انتصارات، و8 تعادلات، و6 هزائم.

وقرر نادي توتنام الإنجليزي إقالة توماس فرانك المدير الفني الدنماركي، من تدريب الفريق.

وجاء قرار توتنام بعد خسارة الفريق أمام نيوكاسل 2-1 في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وسيتولى الهولندي جوني هايتينجا المدرب المساعد، القيادة الفنية لتوتنام بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

توتنام الدوري الإنجليزي الممتاز إجور تودور
نرشح لكم
وكيل سوبوسلاي يرد على تكهنات ارتباطه بالانتقال لـ ريال مدريد تقرير: مانشستر سيتي يحدد مستقبل حارسه ميرور: تصريحات عادية من فينيسيوس تثير الجدل حول رغبة ريال مدريد في سوبوسلاي قرعة متوازنة في دور الـ16 لكأس إنجلترا لكسر صيام اللاعبين.. رابطة الدوري الإنجليزي تقرر إيقاف المباريات وقت المغرب في رمضان ذا صن: ماتياس دي ليخت تعرض لانتكاسة في إصابته الشهر الماضي سيتي يستعيد سافينيو قبل مواجهة نيوكاسل ريندرز: أعد جماهير مانشستر سيتي بتحقيق لقب الدوري
أخر الأخبار
جدو: الأهلي المرشح الأول للفوز ببطولة إفريقيا.. وبيراميدز منافس قوي 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر دوري أبطال أوروبا - جالاتا سراي (1)-(2) يوفنتوس.. جوووووول صاروخي 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
للمرة الثالثة منذ بداية الألفية.. الزمالك والأهلي يغيبان عن ربع نهائي كأس مصر 44 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - يليديز وتورام أساسيان مع يوفنتوس.. وأوسيمين يقود هجوم جالاتا سراي 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
توروب: مواجهة الترجي مهمة ولكن التركيز الحالي على الدوري ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
انتصار أول في التاريخ.. سيراميكا كليوباترا يقصي الزمالك من كأس مصر ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - الأهلي في طريق سبورتنج.. الكشف عن قرعة كأس مصر للسيدات ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523306/إجور-تودور-مدربا-لـ-توتنام-حتى-نهاية-الموسم