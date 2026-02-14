ESPN: برونو جيماريش سيغيب لمدة شهرين على الأقل بسب الإصابة
السبت، 14 فبراير 2026 - 12:40
كتب : FilGoal
كشفت شبكة ESPN البرازيلية عن مدة غياب برونو جيماريش لاعب نيوكاسل بسبب الإصابة.
برونو جيمارايش
النادي : نيوكاسل يونايتد
وأشارت الشبكة إلى أن جيماريش سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين ولن يعود قبل النصف الثاني من شهر إبريل.
وفقا لـ ESPN فإن اللاعب سيغيب عن معسكر منتخب البرازيل في معسكر شهر مارس.
ومن المنتظر أن يلتقي منتخب البرازيل مع فرنسا وكرواتيا وديا خلال شهر مارس استعدادا لكأس العالم 2026.
ويعد جيماريش أحد العناصر الأساسية لمنتخب البرازيل في وسط الملعب بجانب كاسيميرو.
وتعرض اللاعب للإصابة عقب مباراة توتنام بالدوري الإنجليزي.
وشارك جيماريش منذ بداية الموسم الحالي في 35 مباراة وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصنع 7 آخرين.
ويحتل نيوكاسل حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.
