مؤتمر يورتشيتش:مباراة باور ديناموز فرصة للتجربة.. والشيبي يحتاج مزيد من الوقت

الجمعة، 13 فبراير 2026 - 20:03

كتب : بسام أبو بكر

يوريتشيتش - بيراميدز

شدد الكرواتي كورنسلاف يوريتشيتش على أهمية مباراة فريقه أمام باور ديناموز الزامبي رغم ضمان فريقه صدارة المجموعة.

ويحل باور ديناموز الزامبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقال مدرب بيراميدز في مؤتمر صحفي: "مباراة باور ديناموز فرصة جيدة من أجل تجربة عدد من اللاعبين والعناصر التي لا تشارك بصورة أساسية وفي ظل غيابات كثيرة بسبب ضغط المباريات محليا وقاريا".

وأضاف "محمد الشيبي لن يشارك في مواجهة باور ديناموز بعدما تعرض لنزلة برد شديدة، ونريد منحه الوقت الكافي للتعافي".

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على ريفيرز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 13 في صدارة المجموعة بفارق 6 نقاط عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني، بينما توقف ريفيرز يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز الشيبي
