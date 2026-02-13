كان قريبا من الأهلي.. أهلي طرابلس الليبي يتعاقد مع بابلو الصباغ
الجمعة، 13 فبراير 2026 - 19:39
كتب : FilGoal
نرشح لكم
خبر في الجول - أهلي طرابلس يتمم اتفاقه مع البنك الأهلي لضم إسحاق يعقوب فينورد يضم ستيرلنج في صفقة انتقال حر زد يعلن ضم زياد ظهير بلدية المحلة تقرير: اتحاد جدة يستهدف ضم كامافينجا من ريال مدريد هالمستاد السويدي يتعاقد مع عمر فرج بعد فسخ تعاقده مع الزمالك مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: مفاوضات متقدمة من أهلي طرابلس لضم يعقوب.. وعقبة لإتمام الصفقة أيمن الشريعي يكشف سبب عدم انتقال مصطفى شكشك إلى الأهلي فوت ميركاتو: بات أكثر انفتاحا.. وكيل صلاح يجري محادثات مع اتحاد جدة